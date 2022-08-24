Sn. Alişan Şan, gerek sendikalar gerekse sivillerle yaptığınız görüşmelerde hep pozitif tavır izlediğiniz gözden kaçmıyor. Kimseye karşı cephe almamanız sizi daha da yukarıya yükseltecektir.



Sn. Dursun Oğuz, harup taban fiyatının 18 TL açıklanması sonrasında birçok üretici elindeki ürünü TÜK’e vermekten vazgeçmiş. Zira Türkiye’de kilosu 25 TL’ye alınıyormuş. Bu konuda bakanlık olarak devreye girmenizde fayda var diyoruz.



Sn. Erhan Arıklı, limanların özelleştirilmesi kararının alınmasına karşın henüz bir adım atılmadığı dikkatlerden kaçmıyor. Bu özelleştirme konusunda iyi bir çalışma yapmadan ihaleye çıkmayacaksınız anlaşılan.



Sn. Zorlu Töre, bugün olağanüstü toplantıya çağırdığınız Meclis Genel Kurulu’nda görüşülecek olan Belediyeler Değişiklik Yasa Tasarısı nedeniyle belediye çalışanlarının örgütlü olduğu sendikalar eylem hazırlığında. Umarız üzücü olaylar yaşanmaz.





Sn. Enver Kaya, Voleybol Federasyonu bünyesindeki voleybolcuların Türkiye’de plaj voleybolu turnuvalarında başarılı sonuçlar alması herhalde göğsünüzü kabarttı. Devamı gelir inşallah.



Sn. Halil Kasım, Serdarlı Belediyesi’nin Geçitkale Belediyesiyle birleştirilmesi sonrasında Kasım’da yapılacak seçimde acaba aday olacak mısınız? Zira partinizden geçtiğimiz dönemlerde aday olan Olsan Oran yine aday olacakmış diye duyduk.



