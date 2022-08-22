Sn. Erhan Arıklı, son günlerde yaşanan sisli havalardan dolayı yine Ercan Havalimanı’nda uçaklar özellikle sabah saatlerinde iniş ve kalkışlarda büyük rötar yaşamaya başlamış. Bu sorunu bir an önce çözmenizde fayda var…



Sn. Hasan Taçoy, Türkiye’de uzun süreli temaslarınızda oldukça yararlı bağlantılar kurmuşsunuz diye duyduk. Acaba asgari ücretlilere fayda sağlayacak bir çalışma yapıldı mı?



Sn. Nazım Çavuşoğlu, ‘öğrenci dostu ada’ projesinin faydalarını bu yıl yerleştirmelerde elde edilen yükselişe bağladınız. Ancak üniversitelerin yurt dışındaki temaslarını da göz ardı etmemenizde fayda var…



Sn. Faiz Sucuoğlu, Ulusal Birlik Partisi başkanı olarak gireceğiniz ilk yerel seçimde elinizdeki belediyelere ek birkaç büyük belediyeyi daha eklemek için oldukça önemli isimleri seçimlere hazırlıyormuşsunuz. Hade hayırlısı…



Sn. Gülşah Manavoğlu, kulislerde isminiz Lefkoşa Türk Belediyesi başkanlığı adaylığıyla anılıyormuş. Acaba bu konuda size bir teklif var mı? Yoksa olsa bile sizin böyle bir düşünceniz yok…



Sn. Sıla Usar İncirli, sizin de isminiz Lefkoşa Türk Belediyesi başkanlığı için adaylar arasına girmiş. Partilileriniz bu konuda ısrarcıymış diye duyduk. Hayırlısı olsun diyelim…

