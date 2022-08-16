Sn. Ünal Üstel, bu aralar sizi Bakanlar Kurulu dışında pek açıklama yaparken göremiyoruz. Anlaşılan daha çok icraat, az konuşmadan yana bir politika izlemeye karar verdiniz.



Sn. Alişan Şan, Maliye Bakanlığı olarak son günlerde ödemelere aralıksız devam ediyorsunuz. Anlaşılan gelirler artmaya başladı. Herhalde bir tılsımınız var.



Sn. Ziya Öztürkler, yapılan yeni reformla belediye sayısını 18’e düşüren yasayı Meclis Genel Kurulu’na gönderdiniz. İçişleri Bakanlığı olarak acaba bu yeni düzenlemeden ne kadar memnunsunuz?



Sn. Hüseyin Cantürk, hadi hayırlısı diyelim. Maliye Bakanı Alişan Şan’ın özel kalem müdürlüğü görevini yapmaya başlamışsınız. Sizin gibi tecrübeli bir bürokrat bu görevin üstesinden rahatlıkla gelir.



Sn. Tufan Erhürman, sizin de dediğiniz gibi reform olacaksa Kıb-Tek’in özerkleştirilmesi gerekir. Ancak özerkleşme yerine fonksiyonlarına ayrıştırılırsa tamamen etkinliğini kaybedebilir değil mi?



Sn. Orhun Mevlit, Basketbol camiasında son günlerde artan hareketlilik bir seçim hareketliliği gibi görünüyor. İnşallah bölünme olmadan bir yerlere varılır.

