Sn. Ersin Tatar, geçtiğimiz hafta Futbol Federasyonu Başkanı Sertoğlu ile aranızda başlayan gerilim, yargıya taşınıyormuş. Keşke siz olsun biraz sağduyulu davranıp olayı büyütmeseydiniz…



Sn. Ünal Üstel, Kıb-tek’te yaşanan usulsüzler ile ilgili ortaya atılan iddiaların üzerine giderek soruşturma başlatmanız, hem sizin hem de partinizin itibarı için önemli bir açılım olabilir…



Sn. Fikri Ataoğlu, Bellapais bölgesine teleferik kurulması bazı kesimlerce tepkiyle karşılansa da ülkemizde turizmin devamlılığı için yeni açılımlara gerek var. Bunun için de projelerinize devam edin…



Sn. Erhan Arıklı, geçtiğimiz günlerde çıkılan bir ihalede Lefkoşa-Gazimağusa anayolunun bozulan yerlerinin tamiri için asfalt satın alımına gidildi. Yani yamalamayla bu yıl da kışı geçirmek niyetiniz var ama bizce ihale için biraz geç kalındı…



Sn. Mustafa Zurnacılar, geçtiğimiz hafta içinde yanan Belediye plajınızdaki restaurantın yeniden yapılması uzun zaman alacağından siz de bölgeye bir konteyner getirterek plaja gelenlere hizmete devam ediyormuşsunuz. Kolay gelsin…



Sn. İlker Edip, yapılan yeni belediyeler yasası ile Beyarmudu Belediyesi’nin kapatılmayacak olması herhalde sizi biraz olsun rahatlatmış olsa gerek. Acaba yapılacak olan yerel seçimlerde aday olacak mısınız?

