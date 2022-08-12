Sn. Ünal Üstel, bundan sonra her 15 günde bir farklı bir ilçemizde Bakanlar Kurulu yapacağınızı duyurdunuz. Bunun amacı nedir pek anlayamadık ama İskele için alınan fon kurma kararı umarız sıkıntılı bir sürece neden olmaz.



Sn. Dursun Oğuz, çiftçi ve balıkçılara dün itibariyle 2020-21 yılına ait mazot desteğinin yarısını ödemişsiniz. Bu biraz olsun üreticileri rahatlatacaktır. Çiftçiler soruyor bu yıl kuraklık yaşayan veya doludan zarar gören bölgeler için bir ödeme yapılacak mı?



Sn. Hasan Taçoy, kaçak işçilik konusunda etkin denetimler yapılması şart. Zira ülke olarak kaçak işçilikten dolayı büyük bir gelir kaybı yaşadığımız açık ve nettir sanıyoruz.



Sn. Ziya Öztürkler, Belediyeler Reformu ile ilgili hazırlanmaya çalışılan yasa çalışması yine çıkmaza girmiş. Daha önce yarıya indirileceği açıklanan belediye sayısının yeniden yükseltilmesi gündeme gelmiş. Umarız bu kaos kısa sürede çözülür.



Sn. Burçin Döveç, Döveç Construction olarak İskele bölgesinde başlattığınız dev proje gelişen İskele bölgesine daha fazla değer katacaktır. Hayırlısı olsun diyoruz.



Sn. Salih Güneş, Orman Dairesi Müdürlük göreviniz hayırlısı olsun. Cemil Karzaoğlu’nun ani bir kararla görevden alınarak yerine sizin atanmanız biraz dikkat çekti. Allah size kolaylık versin.





