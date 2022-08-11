

Sn. Ersin Tatar, Konya’da yaptığınız görüşmelerde spor ambargosunun İslam ülkeleri arasında sona erdirilmesi konusunda umarız ilerleme sağladınız. Zira bu konu ilerleyen günlerde başınızı ağrıtacak gibi.



Sn. Ünal Üstel, dün Bakanlar Kurulu’nun neden İskele Belediyesi Toplantı Salonu’nda toplandığını anlayamadık. Bu konuda ilerleyen günlerde aydınlatıcı bir bilgi vermeniz gerekecek.





Sn. İzlem Gürçağ Altuğra, yaklaşık 2 yıl önce yapılmasına karar verilen yeni hastaneyle ilgili süreç ne durumda acaba? Bu konuda çalışmalar yapılmasına karşın temel atılmaması dikkat çekici.



Sn. Mustafa Zurnacılar, büyük geçmiş olsun. Bölgeniz Yeni Boğaziçi sahilinde bulunan belediyeye ait küçük restoranın dün sabah saatlerinde yanarak kül olması oldukça üzücü bir olay. Umarız bu yerin çok daha güzeli yapılarak bu bölgeyi kullananlara hizmete devam eder.





Sn. Şirin Zaimağaoğlu, Kültür Dairesi Müdürü olarak göreve başladığınız günden beridir yaptığınız çalışmalarla dikkat çekmeye devam ediyorsunuz. Bu arada ülke dışında gösteriler yaparak ülke tanıtımına katkı koyan folklor ekiplerini de desteklemeyi unutmamanızda fayda var.





Sn. Evrim Kamalı, takımınız Fenerbahçe’nin yeni sezona beraberlikle başlaması geçtiğimiz sezonları hatırlatmış gibi. Bu yıl da bir hüsran olursa herhalde taraftarlar Ali Koç’a kulübü dar ederler.

