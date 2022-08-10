Sn. Ünal Üstel, Aksa’ya ödeme yapılmaması nedeniyle üretimi durdurma konusunda kararlı olduğu gelen haberler arasında bu konuda nasıl bir yol çizilecek?



Sn. Alişan Şan, ülkeye yatırım yapan üretim sektörünü el üstünde tutmak gerektiğini söylüyorsunuz. Ancak üretim sektörünün devamlılığı ile ilgili bir adım atıldığını göremiyoruz.



Sn. Olgun Amcaoğlu, son günlerde akaryakıt fiyatlarında sürekli olarak güncelleme yapma yoluna gitmeniz vatandaşların kafasını allak bullak etmiş durumda. İnşallah petrol fiyatları daha hızlı bir gerileme içine girer ve daha az bir düzenlemeyle halk rahatlar.



Sn. Emrah Yeşilırmak, yerel seçimlerin yaklaşırken, halen daha seçimlerde kaç belediye olacağı konusunda karar verilememesi dikkatlerden kaçmıyor. Bu konuda bir an önce nihai karar verilmesi şart.



Sn. Akay Aşina, geçtiğimiz hafta sonu kızınızı evlendirerek yuvadan uçurmuşsunuz. An kısa zamanda torun sahibi olmanız dileğiyle, genç çiftimize mutluluklar dileriz.



Sn. Mehmet Evram, Dumlupınar Kulübü olarak dün açıkladığınız kiralık futbolcu listesine baktığımız tam bir fabrika olduğunuzu görüyoruz. Demek ki alt yapı çok iyi çalışıyor.



