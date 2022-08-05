Sn. Ersin Tatar, son olarak KKTC olarak Güven Yaratıcı Önlemler kapsamında sunduğunuz önerilere Rum tarafından cevap alamadığınızı söylediniz. Sizce cevap vermeleri mümkün mü?





Sn. Dursun Oğuz, üreticilerin ayakta durması adına desteklere devam edilmesi şart. Bu yönde başta hayvancılar olmak üzere, sulu tarım alanında üretim yapanlara kredi imkanlarının artırılması yönünde bir çalışma var mı?





Sn. Erhan Arıklı, yeni bir milli havayolu kurulması için çalışmalar yaptığınızı söylüyorsunuz. Ancak siz de biliyorsunuz ki ülkemizdeki ekonomik şartlar bunun sürdürülebilir olduğunu göstermiyor. Bu nedenle halkı umutlandırmaktan bizce kaçınmanızda fayda var.





Sn. İzlem Gürçağ Altuğra, dünyada her geçen gün artan Maymun Çiçeği hastalığı ile ilgili bir an önce ülkemizde de gerekli önlemler alınması şart. Bu hastalıkta kullanılacak aşı için talepte bulundunuz mu?





Sn. Hasan Sertoğlu, hakemlerin sezon açılışında yaptığınız konuşmada hakem paraları konusunda devletin üzerine düşeni yapmasını beklediğinizi dile getirerek Federasyon olarak borçlanmayacağınızı ve kararı hakemlere bırakacağınızı söylediniz. İnşallah verilen sözler yerine getirilir ve sıkıntı yaşanmaz.





Sn. Mehmet Adahan, Vadili bölgesinde son aylarda sevilen şahısların zamansız vefatları bölge halkını üzüntüye boğuyor. Allah bölge halkına sabır versin diyelim.





