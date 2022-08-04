Sn. Ünal Üstel, Kıb-Tek’e yakıt taşıyacak olan şirketin taşıma işleminde yine aksama olacağı iddiası var. Bu nedenle de Teknecik’te sadece 2 günlük yakıt kaldığı konuşuluyor. Umarız bu söylendiler ve iddialar doğru değildir.



Sn. Dursun Oğuz, Toprak Ürünleri Kurumu’na (TÜK) Tarım Bakanlığı olarak 36 milyon TL katkı yaparak doğrudan alım için elini güçlendirmeniz yerinde bir karar. Ancak bu miktar umarız bir ali cengiz oyunuyla boşa gitmez.





Sn. Olgun Amcaoğlu, her geçen gün zora giren özel sektör için hükümet olarak bir açılım yapmanız şart gibi görülüyor. Bu açılım direk işçiye mi yoksa sigorta ihtiyat sandığı yatırımları mı olacak onu belirlemekte fayda var.





Sn. Nazım Çavuşoğlu, sizin aktardıklarınıza göre, bundan sonrasında ülkedeki öğretmenlerin çalışma saatlerini Avrupa ortalamasına yaklaştırmak istiyorsunuz. Ancak bunun için tam gün eğitime geçmek gerek. Bunun da alt yapısı bir an önce tamamlanmalı.



Sn. Kemal Ataman, Koopbank olarak ülkenin en fazla mudisine sahip en köklü bankalardan biri olarak, son zamanlarda sistem değişikliğinden dolayı hizmette yavaşlama olması vatandaşları çileden çıkarıyor. Bu konuda bir çalışma yapmanızda fayda var.



Sn. Cemil Sarıçizmeli, ülkemizin en eski festivallerinden biri olan Mehmetçik Üzüm Festivali’nin 60.sı dün akşam itibariyle başladı. Umarız bölge halkına fayda sağlayacak ve huzurlu bir festival yaşanır.

