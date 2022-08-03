Sn. Nazım Çavuşoğlu, dün her iki öğretmen sendikasının ortak yaptığı eylem sırasında polis engelini aşarak bakanlığa giren eylemcilerle ilgili bir yargı süreci olacak mı? İnşallah böyle bir olay olmadan tatlıya bağlarsınız.



Sn. Olgun Amcaoğlu, geçtiğimiz hafta Perşembe günü yaptığınız açıklamada ‘bugün yapmazsak pazartesi 2 TL yapacağız’ deyip akaryakıta zam yaptınız. Ancak dün ise akaryakıtta 2 TL indirim yaptınız. Bu ne lahana bu ne turşu derler ya tam da öyle oldu.



Sn. Hasan Taçoy, ülkede çarkların dönmesi için en önemli ayak olan özel sektörün ayakta durması için bu ekonomik darboğazda bir destek paketi hazırlanması şart. Bunu tüm ekonomistler de söylüyor. Umarız çok geç kalmadan uygulamaya koyarsınız.



Sn. Raif İlker Buran, Meteoroloji Dairesi olarak ülkemizde ağustos ayı itibariyle başlayan nemli ve sıcak havanın ne kadar daha etkili olacağını söyleyebilir misiniz?



Sn. Hasan Öztaş, bazı belediye çalışanlarınıza ücretsiz 2 ay izin vererek onların Güney Kıbrıs’ta çalışmasına göz yumdunuz. Umarız bu durum sürekliliğe dönüşmez. Zira çalışanlarınızın Kuzey’de aldığı maaş çerez parası gibi kalıyor artık.



Sn. Hüseyin Ekmekçi, Kadınlar Kıbrıs Kupası’nı ülkemizin en yetenekli kadın sporcularından olan Ayten Berkalp adına düzenleyecek olmanız çok yerinde bir karar. Efsanelerimizi ölmeden önce onure etmek çok güzel bir hareket.



