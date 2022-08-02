Sn. Ünal Üstel, dün itibariyle vatandaşlara gelmeye başlayan Temmuz ayı elektrik faturalarından dolayı herhalde kulaklarınız oldukça fazla çınlamıştır. Vatandaş, dirhemle veren hükümetin kepçeyle aldığını söylüyor.





Sn. Hasan Taçoy, asgari ücretin 8600 TL olması sonrasında elektrik faturalarını dün almaya vatandaşlar neye uğradıklarını şaşırdı. Asgari ücrete yapılan artış kadar elektrik faturası gelen vatandaş isyan ediyor. Bizden iletmesi.





Sn. Tahsin Ertuğruloğlu, uzun zamandan sonra sizi geçtiğimiz Cumartesi günü bir cenaze töreninden gördük. Ancak oldukça yaşlı duruyordunuz. Anlaşılan hayat sizi çok fena yıpratmış.





Sn. Olgun Amcaoğlu, Maliye Bakanlığı’na atanan köylünüz Alişan Şan’ın sizin gibi deneyimli bir Maliyecinin danışmanlığına ihtiyacı olsa gerek. Bu konuda sizden destek istedi mi?



Sn. İbrahim Benter, Vakıflar İdaresi olarak yürüttüğünüz arşiv çalışmaları sonucunda Akçay köyünde tarihi bir Türk Mezarlığı ortaya çıkarmanı oldukça güzel. Demek ki eski arşivler birçok konuya açıklık getirebilir.



Sn. Ahmet Benli, sizin de dediğiniz gibi yerel yönetimlere güven ‘hükümetlerden’ çok daha fazla. Ancak bu güven ortamının bozulmaması için yerinde ve zamanında beledi hizmetler yapılmalı.



