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Sn. Ünal Üstel, eski Maliye Bakanı Sunat Atun, yaptığı basın açıklamasında ülkenin iyi yönetilmediğini üstü kapalı söyleyerek eleştirilerde bulundu. Anlaşılan ilerleyen günlerde parti içi muhalefette karşınızda Sunat Atun’u da bulacaksınız. Kolay gelsin…
 
Sn. Olgun Amcaoğlu, siz akaryakıta zammın 1 TL civarında olacağını açıklarken gece yapılan açıklamada mazot ve gaz yağında 1 TL 70 kuruşa varan zam geldi. Bu farkın sebebi ne?
 
Sn. Nazım Çavuşoğlu, Türkiye’deki temaslarınızın oldukça verimli geçtiğini açıkladınız. İnşallah yeni eğitim yılına daha sorunsuz başlama yönünde adımlar atabilirsiniz…
 
Sn. Erhan Arıklı, anayolların her geçen gün bozulduğunu herhalde sizde görüyorsunuzdur. Kış ayları gelmeden acaba bu bozulan yerlere yamalama çalışması yapmayı planlıyor musunuz? Bu arada bazı kavşaklara da ışıklandırma yapmakta fayda var…
 
Sn. Hasan Sadıkoğlu, bu hafta sonu bölgenizde yapmayı planladığınız deniz festivaliyle herhalde artık klasik İskele panayırını bitirdiğinizi göstermiş olacaksınız. Hayırlısı olsun diyelim…
 
Sn. Koral Bozkurt, İskele Plajı’nda hizmete sunduğunuz şirketiniz bünyesindeki Pera Mckenzi Restoran oldukça ilgi alıyormuş. Bu arada Gençler Birliği takımının da isim sponsoru olması çok anlamlı oldu…
 
 
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