Sn. Ünal Üstel, memura yapılacak hayat pahalılığı artışının kesinti yapılmasından son anda vazgeçilmesi ile hükümet iyi bir manevra yaptı. Ancak bu manevraya gerekçe gösterilen kaynağın nasıl bulunduğunu halka açıklamanızda fayda var.





Sn. Alişan Şan, daha göreve başlayalı 3 gün olmadan ilk zammı akaryakıta yapmanızla siz de ‘zamcı bakan’ olarak anılmaya aday olacak gibisiniz. Ancak belki de bu zam sizin elinizde olan bir durum değil herhalde.





Sn. Hasan Taçoy, yeni asgari ücretin daha önce belirlendiği gibi 8600 TL kalması sonrasında yaptığınız açıklamada bu rakamın ne ağlattığını ne de güldürdüğünü söylediniz. Ancak 4 kişilik bir aile için bu rakam sizin vicdanınıza göre yeterli mi?





Sn. İzlem Gürçağ Altuğra, ülkede artan yeni covid-19 vakaları sonrasında halkın aşılara olan ilgisi ne durumda? Vatandaşları aşıya teşvik etmek için bir çağrı yapmanızda fayda var.





Sn. Ahmet Serdaroğlu, sizin de dediğiniz gibi Asgari Ücret Komisyonu toplantısında bakan işçiden çok işveren tarafında yer alıyorsa, ülkede işçiler köleliğe mahkumdur demektir. Umarız bu çark artık değişir.





Sn. Süleyman Yemen, geçmiş yıllarda olduğu gibi yine elinizi taşın altına koyarak Çetinkaya Kulübü’nü başkansız bırakmadınız. Ancak geçen yıldan aldığınız hak mahrumiyeti nedeniyle sahalara girişiniz yasak. Bunun için bir girişim yapacak mısınız?

