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Mesajınız Var

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Mesajınız Var
 
Sn. Ersin Tatar, Mersin’e gemiyle yaptığınız yolculuk rahattı herhalde. Zira Mersin’de hiç dinlenmeden temaslarınıza başlamışsınız. Bu arada isminizin bir Erdemli’de bir parka verilmiş olması herhalde sizi oldukça duygulandırdı.
 
Sn. Hasan Taçoy, dün yapılan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında yapılan itirazlara rağmen yeni asgari ücret hayat pahalılığı oranı olan % 56,75 oranında artırılmayarak asgari ücretli bir kez daha açlığa mahkum edildi. Zira yeni asgari ücret açlık sınırının altında kaldı.
  
Sn. Olgun Amcaoğlu, herkes sizin eski bir Maliye Bakanı olarak yeniden bu göreve gelmenizi beklerken Alişan Şan’ın Maliye Bakanı olarak atanması şok etti. Anlaşılan sizin Maliye Bakanı olmanızı istemeyen güçler var.
 
Sn. Sunat Atun, Maliye Bakanlığı görevinizden ayrılmanız sonrasında parti içinde nasıl bir pozisyon alacağınız merakla bekleniyor.
 
Sn. Oğuzhan Hasipoğlu, parti olarak 2020 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yaptığınız seçim yayınlarının paralarını halen ödeyemediğiniz konusunda bilgiler geliyor. Ülkenin en çok sempatizanı olan partinin bu şekilde borç takması düşündürücü.
 
Sn. Erkut Şahali, Haziran ayı sonunda İskele bölgesinde yaşanan büyük yangın felaketiyle ilgili Meclis Araştırma Komitesi olarak yaptığınız incelemede gördüğünüz manzara herhalde içinizi bir kez daha acıttı. İnşallah bu gibi felaket bir daha yaşanmaz.
 
 
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