Sn. Ünal Üstel, Kıb-Tek’i Başbakanlığa bağlamanız sonrasında Maliye Bakanı Atun istifasını sundu ve yerine jet hızıyla Alişan Şan’ı Maliye Bakanı atadınız. Neden Olgun Amcaoğlu değil de Alişan Şan Maliye Bakanı oldu sorusu soruluyor. Bizden iletmesi.





Sn. Alişan Şan, Maliye Bakanlığı göreviniz hayırlısı olsun. Oldukça zor bir dönemde Maliye Bakanlığı görevini üstlenmiş olmanız nedeniyle sizi kutluyoruz. Umarız baskılar sizi erken pes ettirmez.





Sn. İzlem Altuğra, Sağlık Bakanlığı’na bağlı devlet hastanelerinde birçok ilacın olmadığı ve bu nedenle de vatandaşların ilaçlarını dışardan almak zorunda kaldığı yönündeki söylemlerin doğruluk payı nedir acaba?





Sn. Tufan Erhürman, iktidarda olan partilerin kendi içinde yaşadıkları sorunlar nedeniyle parti olarak bir erken seçim olasılığı göz önünde bulundurarak çalıştığınız görülüyor. Anlaşılan bu sefer tek başına iktidara yürümek istiyorsunuz.



Sn. Aysu Basri Akter, Türkiye’ye girişinizin engellenmesi nedeniyle yaklaşık 19 saat bekletilmeniz yanında çocuklarınızın yaşadığı travma çok daha önemli. Bu konuda yargı sürecine başvurmanızda fayda var.



Sn. Merve Çelebi, son bir yıl içinde gerek Türkiye’de gerekse yurt dışında katıldığınız plaj voleybolu turnuvalarında elde ettiğiniz başarılar nedeniyle göğsümüz kabarıyor. Umarız bu başarılarınız artık devlet yetkililerince de onure edilir.

