Sn. Ersin Tatar, Rum Yönetimi başkanı Anastasiadis müzakerelerin başlaması için şartlarını ortaya koydu. Siz de bu şartlardan iki devletli çözüm olmazsa olmaz diyorsunuz. Anlaşılan o ki taraflar bir adım geri atmayacak.





Sn. Hasan Taçoy, Asgari Ücret Tespit Komisyonu itirazları değerlendirmek için bu hafta toplanamazsa yeni asgari ücret gelecek aya kalacak. Bu nedenle bizce tarafları ikna ederek toplantıyı yapmanızda fayda var. Zira asgari ücretliler sefaleti yaşamakta.



Sn. Olgun Amcaoğlu, bu aralar sesiniz soluğunuz çıkmaz oldu. Hayırdır, sizi böyle sessiz görmedik. Bu arada ekonomik çarkların dönmesi için hükümet olarak kredi paketlerini açıkladıktan sonra ne kadar başvuru yapıldı?



Sn. Kudret Özersay, 20 Temmuz öncesi yakalandığınız Covid-19 hastalığını kısa sürede atlatmışsınız. Ancak dikkatli olmanızda fayda var. Zira bu yeni varyant oldukça farklıymış.



Sn. Nidai Güngördü, Girne Belediyesi için başkan adayları yavaş yavaş belli olmaya başlarken, siz sessizliğinizi koruyormuşsunuz. Acaba yeniden aday olma konusunda kararsız mısınız?



Sn. Akay Aşina, K.Kaymaklı Kadın Futbol takımınız iki de iki yaparak iddialı olduğunu ortaya koydu. Yıllar sonra kulübe bir şampiyonluk kupası gelecek mi dersiniz? Yolunuz açık olsun.



