Sn. Ünal Üstel, göreve başladığınız günden beridir sürekli olarak problem ve sorunlarla uğraşıyorsunuz. Son olarak maaşlardan kesinti ve Devlet Piyangosu bileti sorunları oldukça zor problemler. Anladığımız kadarıyla parti içinde sorunlar daha da büyük. Allah kolaylık versin.



Sn. Sunat Atun, Temmuz ayı maaşlarına yapılacak olan hayat pahallılığı artışından sonra yapılacak % 10 ile 20 arasındaki kesintilerle ilgili acaba ne kadar tasarruf yapılacak?



Sn. Hasan Taçoy, kamu çalışanlarının maaşlardan yapılacak kesintileri acaba özel sektör için mi kullanılacak sorusu akla geliyor. Ancak bu yönde bir açıklama göremedik…



Sn. Cengiz Topel Uzun, Güzelyurt Belediye başkanlığı için aday adayı olduğunuz duyurdunuz. Hade hayırlısı olsun diyelim. Acaba bu konuda partinizden bir destek var mı?



Sn.Süleyman Uluçay, Gazimağusa Belediye Başkanlığı için çalışmaların tam gaz devam ediyormuş. Halkın içine inerek teke tek iletişim kurmanızda fayda var diyoruz…



Sn. Raif İlker Buran, bazı meteoroloji uzmanları Ağustos ayının daha sıcak olacağını söylüyorlar. Devlet Meteoroloji Dairesi Müdürü olarak sizin görüşünüz ne yönde?

