Sn. Ersin Tatar, BM aracılığıyla ilettiğiniz 6 önerinize bugüne kadar bir cevap geldi mi? Ya da bir cevap almayı bekliyor musunuz diye soralım. Zira her iki tarafın da sunduğu öneriler hep havada kalıyor.



Sn. İzlem Gürçağ Altuğra, artan vaka sayıları nedeniyle başta sağlıkla alakalı sendika ve dernekler olmak üzere birçok yerden uyarılar peş peşe gelmeye başladı. Anlaşılan o ki ülkede durum ciddileşiyor.



Sn. Sunat Atun, oldukça tehlikeli olmasına karşın 2 gün içinde yaklaşık 13 bir ton metreküp yakıt Teknecik Santrali’ne boşaltılmış. Bu durum bir daha yaşanmaması için gereken önlemler alınır inşallah.



Sn. Ziya Öztürkler, İçişleri Bakanı olarak ülkedeki kırsal kesim arsası verilen gençler için arsa değerleri ile ilgili bir iyileştirme yapmanız bekleniyormuş. Bizden iletmesi.



Sn. Burak Maviş, KTÖS olarak yaptığını açıklamada Öğretmen Akademisi’nin yasasında yapılmak istenenle değişiklikle kapatma yönünde adım atılacağını söylediniz. Umarız bu söylediklerinizde yanılırsınız. Aksi takdirde bir tarihi kurum yok olacak.



Sn. Niyazi Nizam, dün yapılan görüşmelerde BTM 2. Lig maçlarının tekrardan başlaması için geçici olarak anlaşmaya varılmış. Umarız bu geçicilik kısa sürede devamlı olur.



