

Sn. Hasan Taçoy, bayram öncesi belirlenen Asgari Ücret işçi tarafını memnun etmezken, işveren tarafı oldukça memnun. Ancak bu ekonomik krizde işverenler yeni asgari ücreti ödeyebilecek mi sorusu sorulmakta. Bir an önce işverenlere sigorta ve ihtiyat sandığı yatırımlarıyla ilgili bir destek paketi sunulmalı.





Sn. Sunat Atun, ülkeye döndünüz mü bilmiyoruz ama geçen hafta müsteşar ve müdürünüzün Başbakan tarafından görevden alınması sonrasında sizin nasıl bir tavır alacağınız merak konusu?





Sn. Erhan Arıklı, bazı bölgelerde yapımı tamamlanan karayolları oldukça büyük tehlikeler içerdiği yönünde şikayetler var. Sırf devlettin kasasından para çıkmaması için birçok yerde yolların keskin virajlarla dolu olduğu ifade ediliyor. İnşallah buralar ölüm tuzağı olmaz.



Sn. İzlem Altuğra, Sağlık Bakanlığı olarak yaptığınız testlerde pozitiflik oranının artması ve hastaneye de yatışların çoğalmasıyla artık bazı önlemler almanız gerektiğinin farkına varmışsınızdır.



Sn. Sadık Gardiyanoğlu, Orman Değişiklik Yasa Tasarısı ile ormanları korumayı planlamanız oldukça güzel. Umarız bu yasa tasarısı ile ormanlarımızı yakanlar cezasını çeker ve bu ibret olur.



Sn. Tufan Erhürman, parti olarak bölge ziyaretlerine devam ediyorsunuz. Halkın nabzını tuttuğunuz bu ziyaretlerde en fazla ne dikkatinizi çekmiştir?

