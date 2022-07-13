Sn. Ünal Üstel, bugün yeniden mesaiye başlarken, toplum Maliye Bakanı Sunat Atun’u görevden alıp-almayacağınızı merakla bekliyor. Zira bayram öncesi kendinden habersiz müsteşar ve bakanlık müdürünü görevden almıştınız…



Sn. Ziya Öztürkler, ülkemizde neredeyse 1 yıldan fazladır yaşan Interpol tarafından aranan Avustralyalı uyuşturucu baronunu tutuklatarak Türkiye’ye göndermeniz oldukça takdir topladı. İnşallah bu hareket temiz toplum için bir başlangıç olur…



Sn. Olgun Amcaoğlu, ekonominin çarklarını döndürmek için hazırlanmış olan yeni kredi paketlerine esnaf ve küçük işletmelerden talep var mı? Ancak bu zamanda borcu borçla kapatmak pek akıl işi olmasa gerek…



Sn. Nazım Çavuşoğlu, Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından yapılan duyuruda 42 öğretmen münhali ilan edildi. Ancak yeni dönem için sadece ilkokullarda 100’ün üzerinde öğretmen kadrosu açığı olmasına karşın sadece üç öğretmen münhali açılması şaşırtıcı…



Sn. Hasan Sertoğlu, Maliye Bakanlığı’nda değişem müsteşarla birlikte acaba Federasyonlara aktarılması gereken spor fonundaki para serbest kalacak mı? İnşallah kısa süre içinde BTM 2. Lig maçları da başlar…



Sn. Hüseyin Amcaoğlu, Bulgaristan’da kazandığı 2 altın madalya nedeniyle milli Badmintoncu Nehir Deniz’i arayarak tebrik etmeniz çok takdir topladı. Anlaşılan siyaset sahnesine ısınma turlarına başladınız…

