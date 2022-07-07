Sn. Ünal Üstel, ülkeye Türkiye’den gelen mobil jeneratörler dün sabah saatlerinde devreye girmesi ile elektrik kesintilerinde azalma oldu. İnşallah bu sorun yakıtın da ülkeye ulaşmasıyla tamamıyla biter.



Sn. Olgun Amcaoğlu, Kıb-Tek’te yaşanan bu krizin çözülmesi için illa ki özelleştirilmesi mi lazım? Zira bu kurumun artık kendini yönetecek bir hali kalmadı gibi görünüyor.



Sn. İzlem Gürçağ Altuğra, Güney komşumuzda artan vakalar nedeniyle kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu yeniden uygulamaya geliyor. Bizde de artışlar nedeniyle böyle bir uygulama gelecek mi?



Sn. Ziya Öztürkler, hapishanede yaşanan üzücü olay nedeniyle hayatını kaybeden hükümlü mahkum konusunda iyi bir araştırma yaptırmanızda fayda var.



Sn. Aytaç Karavezirler, Kulüpler Birliği olarak dün Futbolcular Derneği ile yaptığınız görüşmeler oldukça verimli geçmiş. Ancak ülkede sporun önemini anlamayan bu yönetimle nereye kadar gidilebilir değil mi?



Sn. Ercan İbrahimoğlu, fanatik bir Fenerbahçeli olarak yeni teknik direktörünüzle bu yıl başarılı bir sezon geçireceğinize inanıyor musunuz? Avrupa’da Şampiyonlar Ligi elemelerinde umarız gruplara kalmayı başarabilirsiniz.





