Sn. Ünal Üstel, Teknecik Santrali’ndeki yakıt yetersizliği sonucunda oluşan uzun süreli kesintilere neden olanlardan hesap sorulacağını söylediniz. Bunu yaparsanız emin olun kral olursunuz. Ama yapmazsanız gerisini siz düşünün.



Sn. Erhan Arıklı, ülke genelindeki yol çalışmalarının birer birer sonuna geliniyor. Ancak esas sıkıntı anayollarımızın köstebek yuvasına dönmüş olması. Bu yollara bakım şart. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı olarak bu konuda bir çalışmanız var mı?



Sn. Fikri Ataoğlu, turizm sezonun nerdeyse yarısına geldiğimiz bugünlerde ülkeye gelen turist sayısı beklentileri karşılıyor mu? Pandeminin bitmemesine karşın insanlar tatilinden ve gezmesinden geri kalmaması bir avantaj olsa gerek.



Sn. Dursun Oğuz, yaşanan yangın felaketinin üzerinden yaklaşık 2 hafta geçti. Yanan bölgelerdeki çalışmalar devam ediyor mu? Buraların doğal bitki örtüsü için biraz zaman gerektiğini göz önünde bulundurmanızda fayda var.



Sn. Dr. Özlem Gürkut, Covid-19 konusunda uyarılarınız, umarız halkta bir nebze olsun farkındalık uyandırır. Zira neredeyse toplumun tamamı koronavirüs pandemisi sona ermiş gibi hareket ediyor.



Sn. Dimağ Çağıner, ülkede yaşanan elektrik kesintilerini ‘tam bir senaryo’ olarak değerlendirmişsiniz. Sizce bu senaryonun başında kim var?



