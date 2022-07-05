Sn. Ünal Üstel, yaptığınız açıklamada kesintilerin yakıt yetersizliği nedeniyle olmadığını söylerken, Kıb-Tek müdür yardımcısı yakıtın bitmek üzere olduğunu söyledi. Acaba kime inanalım?



Sn. Sunat Atun, Teknecik Elektrik Santrali’nde fuel oilin kalmamasından dolayı dün gün boyunca elektrik kesintileri yapıldı. Bu süreç böyle daha ne kadar sürecek?



Sn. Olgun Amcaoğlu, geçmişte size bağlı olan Kıb-Tek’in yakıt sorunu yaşamasına katiyen izin vermemiştiniz. Dün yaşanan sıkıntının sebebi nedir? Acaba Kıb-Tek yönetimin iş bilmezliği olabilir mi? Umarız bu durum çok uzun sürmez.



Sn. Hürrem Tulga, Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında işlenmiş zeytinyağının Güney Kıbrıs’a geçmesini ‘şeytanın bacağını’ kırma olarak değerlendirdiniz. İnşallah devamı gelir.



Sn. Niyazi Nizam, Hakemler Derneği olarak aldığınız kararla BTM maçlarını oynatmayacaksınız. Bu konuda yerden göğe kadar haklısınız. Ancak keşke bu eylemi sezon başlamadan yapsaydınız.



Sn. Hasan Öztaş, hayırlısı ile kızınızı bu Perşembe gecesi evlendiriyormuşsunuz. Allah mutluluklarını daim etsin diyelim. Hayırlı uğurlu olsun tekrardan.





