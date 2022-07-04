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Mesajınız Var

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Mesajınız Var
 
Sn. Ünal Üstel, hükümet olarak açıkladığınız 12 maddelik ekonomik paket belki bir kısım iş çevresine rahatlama getirecektir. Ancak halkın en büyük sorunu yükselen fiyatlar olduğunu unutmayın. Bunun içinde vergileri düşürmekte fayda var…
 
Sn. Hasan Taçoy, asgari ücret konusunda bir tarafın canının yanacağını dile getirdiniz. Ancak bu konuda her zaman mağdur olan işçi tarafı olduğunu göz önünde bulundurmanızda fayda var…

Sn. Fikri Ataoğlu, bakanlığınız bağlı Çevre Dairesi’ni hareketlendirmenizde fayda var. Zira ülkenin dört bir yanı çöplüğe dönmekte. Ayrıca hızla artan yapılar nedeniyle alt yapısız bölgelerde lağım sorunları dağ gibi büyüyor…
 
Sn. İzlem Gürçağ Altuğra,  Sağlık Bakanlığı olarak ülkede yeniden artan Covid-19 vakaları nedeniyle gerekli önlemlerin alındığını açıkladınız. Acaba aşı konusunda vatandaşların yeniden aşı yaptırması gerekecek mi?
 
Sn. Ali Karavezirler, oğlunuz Hüseyin’i geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen bir etkinlikle nişanlamışsınız. Hayırlısı olsun diyelim. Allah tamamına erdirsin…
 
Sn. Resmiye Canaltay, babanız 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun yüksek tansiyon şikayetiyle başvurduğu YDÜ Hastanesi’nde müşahede altına alınmasının ardından çıkan yanlış haberler paniğe neden olmuş. Allah acil şifalar versin…
  
 
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