Sn. Ünal Üstel, hükümet olarak hazırladığınız ekonomik paketle ilgili açıklama acaba ne zaman yapılacak? Bu ekonomik paketin kaynağı nasıl karşılanacak acaba?



Sn. Dursun Oğuz, Cumartesi günü Çiftçiler Birliği’nin Başbakanlık önünde yaptığı şok eylemde Doğrudan Gelir Desteği prim miktarı konusundaki talepleri yerine getirilebilecek mi? İnşallah uzlaşma sağlanır…



Sn. Ata Atun, yeni Kıb-Tek müdürünün yaptığı açıklamada ay sonu gelecek olan faturalarda kilowatt saat başına 0,56 ile 0,60 kuruşluk zam olacağını açıkladı. İnşallah bu zamla birlikte Yakıt Değişim Ücreti de alınmaz…



Sn. İzlem Gürçağ Altuğra, Sağlık Bakanlığı müsteşarlık görevine atadığınız kişinin sizinle akrabalık derecesi nedir acaba? Aldığımız bilgilere göre çok yakın bir akrabanızmış ve emekliliğine de çok kısa bir süre kalmış…



Sn. Mustafa Zurnacılar, Yeni Boğaziçi Belediyesi sorumluluk alanı içerisinde olan Sandallar-Yıldırım köyü arasındaki anayolun kenarının çöplük alanına döndürüldüğü ve bunda belediyenizin öncülük yaptığı söyleniyor. Hatta Yıldırım köyü sakinleri konuyu Çevre Dairesi’ne şikayete hazırlanıyormuş…



Sn. Hüseyin Cahitoğlu, yeni göreviniz hayırlısı olsun. Ancak sizin bu görevi oldukça yadırgadığınız ve sıkıntınızı dile getirdiğiniz gelen bilgiler arasında. Allah kolaylık versin…





