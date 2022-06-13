Sn. Ersin Tatar, ülkemize hafta sonu gelen Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla yapılacak görüşmelerde herhalde ana konu son günlerde tırmanan Türkiye-Yunanistan ilişkileridir. Bu arada Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in Cuma günü adaya gelecek olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?



Sn. Ünal Üstel, son günlerde ard arda gelen zamlar nedeniyle yaşam koşulları zorlaşan başta özel sektör çalışanları ve esnaf için hükümet olarak bir açılım yapmanız gerek. Allah kolaylık versin…



Sn. Sunat Atun, elektrik sorununu 2017’deki gibi çözeceğinizi açıkladınız. Ama palyatif çözümler yerine kalıcı çözümler yapmak önemlidir. Bunun için kurulacak jeneratörler fosil yakıtla çalışacaksa bu yine işe yaramayacaktır…



Sn. Nazım Çavuşoğlu, KGS ikinci basamak sınavları sonucunda TMK okullarına girmeye hak kazananların puanlarına baktığımız zaman geçmişe göre artık öğrencilerin daha yüksek notlar aldığını görüyoruz. Bunun sebebi nedir?



Sn. Mehmet Harmancı, artan akaryakıt fiyatları sonrasında belediyelerin hizmetlerinde kısıntıya gitmek zorunda kalacağını söylediniz. Bu hizmetlerin başında temizlik geliyor ama umarız bu yaz aylarında çöp toplama günleri azalmaz…



Sn. Ferhat Sakallı, Atletizm Federasyonu olarak gençlerin Türkiye’de elde ettiği başarılı sonuçlar herhalde sizi gelecek için umutlandırmıştır. İnşallah devamı da gelir…





