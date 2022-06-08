Sn. Ünal Üstel, son iki Meclis toplantısında muhalefetle işbirliği için oldukça çaba harcadığınız gözden kaçmadı. Bunun sebebi ilerleyen günlerde genel kurula getirilecek yeni yasa tasarılarına karşı tepkiyi azaltmak olabilir mi? Allah size kolaylık versin.





Sn. Olgun Amcaoğlu, dün Meclis kürsüsünden yaptığınız konuşmada mayıs ayı sonu itibariyle oluşan hayat pahalılığı oranı olan yüzde 43’lük bir artışın maaşlara yansıtılacağını söylediniz. Neden Haziran değil de Mayıs ayı acaba?





Sn. Hasan Taçoy, zaten zor günler yaşayan sigortalıların ilerleyen günlerde ödedikleri prim miktarının yükselmesi durumunda hiç ödeyemeyecekleri dile getiriliyor. Acaba bu konuda bir destek çalışması var mı?





Sn. Dursun Oğuz, TC Tarım Bakanı Kirişci ile yaptığınız görüşmeler umarız ilerleyen günler için önemli gelişmelere sahne olur. Zira başta hayvancılar olmak üzere tarım sektörü oldukça zor günler yaşıyor.



Sn. Meryem Özkurt, BRT’de yaklaşık 2 yıl önce gerçekleşen ve seçim yasağına giren bir yayın nedeniyle 2 ay hapis cezası almanız oldukça manidar. Bu karar bizce çok ağır bir karar.



Sn. Mustafa Sütçü, kısa süre içinde Spor Dairesi Müdürlüğü görevinizden alınarak yerinize başka birinin atanmasına pek anlam veremedik ama bu işin içinde bir bit yeniği var herhalde.



