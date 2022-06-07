Sn. Ünal Üstel, dün Meclis Genel Kurulu’nda basını da ilgilendiren üç yasa tasarısının ivediliği için yapılan görüşmelerde oldukça gergin dakikalar yaşanması sonrasında ivedilikleri geri çekildi. Bizce bu yasa tasarıları ile ilgili tüm taraflar bir araya gelerek bir çalışma yapılmalı.



Sn. Dursun Oğuz, gerek hayvancı gerekse çiftçiler Doğrudan Gelir Desteği ödemelerinin ne zaman yapılacağını sorup duruyor. Bu konuda Hayvancılara verilen en geç 15 Haziran’a kadar ödeme yapılacağı sözünüz var unutmayınız.



Sn. Erhan Arıklı, son günlerde sosyal medyadan yaptığınız açıklamalarda kullandığınız üslup oldukça sert ve rencide edici olduğu yönünde eleştiriler var. Bir bakan olduğunuzu unutma



Sn. Nazım Çavuşoğlu, ilk ve orta eğitimde artık yıl sonuna gelindi. Yeni eğitim yılı için birçok öğretmeninin emeklilik kararı aldığı bildiriliyor. Acaba bu öğretmenlerin yerini dolduracak yeni öğretmenler için sınav tarihleri belirlendi mi?



Sn. Ahmet Latif, kayın babanızı dün gufi yılanı sokmuş. Büyük geçmiş olsun diyelim. İnşallah kısa zamanda toparlar. Bugünlerde doğada bu gibi hayvanlar dikkat etmek gerek…



Sn. Kemal Basat, Doğa Park için 3 faz elektrik sayacı için 1 yıldır uğraşmanıza karşın halen iş yapılamamasından dolayı isyan ediyormuşsunuz. Unutmayın ki burası KKTC ve her iş bir yıldan önce yapılmaz.

