Sn. Ersin Tatar, dün Mehmetçik’te cenaze törenine katıldığınız dostunuz Akil Bilgili’yle Londra’dan başlayan ilişkileriniz hiç kopmamış. Onun anısını yaşatmak herhalde sizin için bir görev olacaktır.



Sn. Tahsin Ertuğruloğlu, maşallah hiç yaşlanmıyorsunuz. Biraz saçlarınıza ak düşmesine karşın vücudunuz oldukça güçlü. Bunu acaba neye borçlusunuz?



Sn. Hasan Taçoy, emeklilik yaşının 65’e çekileceği konusu gündeme gelmesiyle birlikte çalışanlar oldukça gerilmiş. Bizim ülkede 65 yaş biraz zor olsa gerek. Hem iklim hem de refah nedeniyle bir çalışanın 65 yaşına kadar çalışması zor gibi.



Sn. Faiz Sucuoğlu, parti başkanı olarak partililerinizi ziyaret ederek onlarla görüş alış-verişinde bulunmaya devam ediyormuşsunuz. Acaba halktan size ne gibi talepler geliyor?



Sn. Kudret Özersay, milletvekilliğinden istifa etmenize karşın diğer iki milletvekilinizin mecliste kalmayı tercih etmesi herhalde hayal kırıklığı yaratmıştır. Kolay gelsin.



Sn. Ahmet Latif, Akdoğan Belediye başkanlığı görevine geldikten sonra birçok borcu kapatarak personelinize de özlük haklarını vererek önemli işler başarmanıza karşın, son 3 ayda yaşanan hayat pahalılığını maaşlarına yansıtmadığınız için iş yavaşlatanların olması kabul edilemez. Bildiğiniz doğru yolda yürümeye devam edin.

