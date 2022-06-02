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Sn. Ünal Üstel, Türkiye’de yapmış olduğunuz temaslardan oldukça memnun olduğunuzu dile getirdiniz. Bu arada kamuda reformlar konusunu nasıl çözeceğiniz merakla bekleniyor.
 
Sn. Nazım Çavuşoğlu, Başbakan Üstel’in yaptığı temaslarda son gün imzalanan gençlik ve spor işbirliği protokolü ülke gençliği açısından son derece önemli olsa gerek. Siz ne diyorsunuz?
 
 
Sn. Fikri Ataoğlu, Türkiye’den yapılacak olan ilk katkının turizm sektörüne verilecek olması herhalde önümüzdeki dönem için turizm alanında yatırımların daha iyi olmasını sağlayacaktır. Hayırlısı olsun.
 
 
Sn. Fazilet Özdenefe, Meclis Başkan Yardımcılığı nedeniyle son günlerde davetten davete koşarak etkinliklerde bulunuyormuşsunuz. Bu sıcaklarda biraz zor olsa gerek. Ancak siz bunlara alışıksınızdır. Kolay gelsin.
 
Sn. Osman Kurt, annenizi hiç beklemediğiniz bir zamanda kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyormuşsunuz. Allah rahmet eylesin. Başınız sağ olsun…
 
Sn. Ali Karavezirler, Değirmenlik Belediyesi olarak çocukları unutmayarak, onları mutlu edeceğiniz bir etkinlik yapmışınız. Bu etkinlikler herhalde bundan sonra artarak devam edecek. Zira pandemi koşulları artık geride kalmışa benziyor.
 
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