Sn. Ersin Tatar, madem ki bayram boyunca hükümetle ilgili bir çalışma yapmayacaktınız neden İngiltere seyahatinizi ertelediniz diye soranlar var. Bu arada bir an önce hükümet kurma konusunda bir görevlendirme yapmanızda fayda var.



Sn. Faiz Sucuoğlu, partiniz içinde seçilmiş milletvekillerinin 3’te 2’si sizin başbakanlığınızda bir hükümete onay vermiyormuş diye haberler yapılıyor. Bu konuda bizce net bir tavır koymanızda fayda var.



Sn. Olgun Amcaoğlu, Elektrik faturalarına yansıtılan ‘Yakıt Değişim Ücreti’ adı altında alınan ekstra vergi sizi de rahatsız etmiş. Acaba bu konuda ne gibi bir düzenleme yapılacak?



Sn. Hasan Taçoy, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak bayram boyunca çalıştırılan işçilerin aldığı, ücretlerle ilgili bir denetim yaptınız mı? Zira bayram ve hafta sonu tatillerinde bire 2 ödeme yapılması gerekiyor değil mi?



Sn. Nidai Güngördü, Girne Belediyesi olarak büyüyen nüfusa yetişmek için temizlik bölümünün araç filosunu büyütmeye devam etmeniz yerinde bir hareket. Girne gibi turizmin başkenti çöplerle boğuşmaması gerek.



Sn. Halil Kasım, siz Serdarlı Belediye başkanı ve UBP Meclis üyeleriyle birlikte Faiz Sucuoğlu’na sosyal medya aracılığıyla destek vermişsiniz. İnşallah bu desteğiniz sorun yaratmaz.



