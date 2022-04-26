Sn. Faiz Sucuoğlu, sadece bir ismi değiştirerek yeni hükümeti ilan ettiniz. Keşke bu konuda Cumhurbaşkanı Tatar’la iyi bir diyalog kurup hükümetin istifasını sunmasaydınız. Zira ülkenin değil iki haftalık bir dakikalık kaybedecek zamanı bile yok…



Sn. Olgun Amcaoğlu, daha öncede görev yapmış olduğunuz Maliye Bakanlığı’na geri dönmüş olmanın mutluluğunu yaşıyorsunuzdur. Ancak bomboş bir Maliye kasasıyla işiniz oldukça zor olacak.





Sn. Hasan Taçoy, partinizde son yaşanan kriz sizin puanınızı biraz daha artırmış. Ancak siz herhalde yeniden başkanlık yarışına girme gibi bir düşüncede değilsiniz.





Sn. Erhan Arıklı, parti tabanınızdan hükümete girme konusunda bazı sıkıntılar olduğu yönünde haberler ulaştı. Acaba bu sıkıntılar neler? İlerleyen günlerde partilileriniz kapınızı aşındıracağa benziyor.





Sn. Hasan Öztaş, Geçitkale Belediyesi olarak 23 Nisan günü bölgenize bağlı tüm yerleşim yerlerinde çocukları sevindirmek adına dondurmacılarla köy köy dolaşarak çocuklara dondurma dağıtılmış. Bu fikri kim sunmuşsa gerçekten de kutlamak gerek.





Sn. Ceran Tunalı, takımınız Çetinkaya’nın bir senelik kısa bir aradan sonra yeniden Süper Lig’e dönmesi nedeniyle bu başarının elde edilmesinde katkı koyan başta siz olmak üzere tüm camiayı kutluyoruz. Hayırlısı olsun.

