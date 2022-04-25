Sn. Faiz Sucuoğlu, hükümet kurma çalışmalarını bugün sonuçlandıracağınızı söylediniz. Acaba yeni kabinede kaç isim değişecek? Yoksa 1 isim dışında diğer bakanlarla yola devam mı diyorsunuz?



Sn. Nazım Çavuşoğlu, bazı okullarda 23 Nisan oldukça renkli gösterilerle yapılırken, bazı okullarda ise şiirlerle ve şarkılarla yapılmış. Acaba bu konuda Bakanlık olarak herhangi bir bildiri yayınlamış mıydınız? Bu arada test işi ne zaman sona erecek…



Sn. Ünal Üstel, İçişleri Bakanı olarak görevde bulunduğunuz sürede acaba ülke nüfusu ile ilgili bir bilgi aldınız mı? özellikle yabancı nüfusun şu anda ülkemizde ne kadar olduğunu çok merak ediyoruz…



Sn. Dursun Oğuz, Tarım Bakanı olarak ülkede bu yıl bazı bölgelerde yarı kuraklık olduğunu herhalde siz de gözlemlediniz. Özellikle orta Mesarya bölgesinde büyük bir kısım hasat yapamayacak durumda. Bu konuda bir çalışma yapıldı mı? Bu arada hayvancı ve çiftçiler mazot desteği bekliyorlar…



Sn. Mehmet Harmancı, Lefkoşa Dereboyu’nda yapılan şenlik oldukça ilgi görmüş. Artık Covid-19 konusunda sıkıntılı bir durum kalmadığına göre festival tadında şenliklere hız vereceksiniz herhalde…



Sn. Vargın Varer, eski bir ekonomist ve armatör olarak Çin’in Şangay Limanı’nı koronavirüs salgını tehlikesi nedeniyle kapatmasından dolayı yaşanan sıkıntıyı nasıl değerlendiriyorsunuz? Ülkemize etkisi nasıl olur?



