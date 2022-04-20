Sn. Faiz Sucuoğlu, dün kabinede değişiklik için Cumhurbaşkanı’nı ziyaret etmişsiniz. Ancak Cumhurbaşkanı Tatar, sizi sorunlarınızı çözmek için diyalog yapmaya ikna ederek kabine değişikliğini ertelemiş. Ancak çatlak testi ne kadar su tutabilir?





Sn. Ali Pilli, sağlık alanında Eczacılık Dairesi’nde eksik olan ilaçların temin edilmesine başlanması birçok hasta ve hasta yakınını mutlu etmiş. Herhalde bu Ramazan günlerinde en büyük duayı siz aldınız.





Sn. Erhan Arıklı, bir süre önce yaptığınız açıklamada ülkedeki internet hızının artması için çalışma başlatıldığını söylemiştiniz. Acaba bu konuda çalışmalar sonuçlanmadı mı?





Sn. Olgun Amcaoğlu, Maliye Bakanlığı’nda yeniden isminiz anılmaya başlandı. Anlaşılan o ki kısa bir süre içinde yeniden bakanlık koltuğuna oturacakmışsınız gibi görünüyor.



Sn. Aydın Çırakoğlu, değerli dostunuz Mehmet Erülkü’nün ani vefatı sizi de derinden üzmüş. Merhuma Allah’tan rahmet yaslı ailesine sabırlar diliyoruz.



Sn. Hüseyin Çavuş Kelle, Çiftçiler Birliği’nde başkanlık görevini sizin yönetiminizde birlikte çalıştığınız bölgeliniz Mehmet Nizam’a devretmişsiniz. Umarız sizin gibi tuttuğunu kopararak çiftçilerin haklarını sonuna kadar savunur.

