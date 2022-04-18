Sn. Faiz Sucuoğlu, partiniz içinde özellikle bakanlar arasında son günlerde yaşanan iletişim bozukluğu dikkatlerden kaçmıyor. Herkesin bir yöne çekmesiyle bu gemi yüzemez…



Sn. Dursun Oğuz, çiftçiler hasat için hazırlıklara başladı. Ancak Nisan ayının ortasına gelmemize karşın halen daha ne mazot desteği ne de doğrudan gelir desteği ödemeleri yapılmamasından dolayı sıkıntılılar. Bu konuda müjdeli haber ne zaman alacaklar…



Sn. Hasan Taçoy, geçtiğimiz günlerde verdiğiniz demeçte şu an çalışan sayısının sigorta emeklilerinin ödenmesine yeterli olmadığını söylediniz. Bizce kaçak çalışanın önüne geçilerek bu sorun çözülebilir…



Sn. Ünal Üstel, İçişleri Bakanı olarak El-Sen üyelerini zorbalıkla suçlamanız biraz sert bir üslup oldu. Bu dönemde fazla kırıcı olmadan yapıcı hareket etmekte fayda var…



Sn. Koral Bozkurt, takımınız Mağusa Türk Gücü’nün elde etmiş olduğu şampiyonluk nedeniyle siz başta olmak üzere tüm camiayı ve emeği geçenleri kutluyoruz. Üç yıl üst üste şampiyonluk yaşamak ise ayrıca büyük bir başarı…



Sn. Mehmet Nizam, yıllarca yönetim kurlunda görev yapmanız sonrasında başkan olarak seçildiğiniz Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nde başarılar dileriz. Birliğinizi daha iyi yerlere taşımanız dileğiyle kolay gelsin…

