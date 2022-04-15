Sn. Faiz Sucuoğlu, Türkiye ile imzalanan 2022 yılı Mali İşbirliği Protokolü hayırlısı olsun. Umarız sıcak para akışı kısa zamanda başlar ve hedeflediğiniz projeler hayata geçer ve Maliye’deki sıkıntı bir nebze olsun aşılır.





Sn. Sunat Atun, önceki gün Türkiye’ye giderken yüzünüzden düşen adeta bin parça oluyordu. Bu gerginliğinizin sebebi protokoldeki talepler miydi? Yoksa kabinede yaşanılan gerginlik mi?





Sn. Kutlu Evren, anlaşılan akaryakıt fiyatları için emme basma tulumba gibi her hafta bir aşağı, bir yukarı fiyatlandırma olacak. İnşallah bu durum fazla sürmez ve hep aşağıya doğru bir ivme başlar.





Sn. Hüseyin Amcaoğlu, vallahi sizin bu çalışma azminize ve disiplinimize hayran kalmamak mümkün değil. Hafta başına kadar Covid-19 nedeniyle hasta olmanıza karşın testiniz negatife dönene kadar işbaşı yapıp Ankara’ya gittiniz.





Sn. Hasan Sadıkoğlu, bölgenizde yatırımların hızla arttığı dikkatlerden kaçmıyor. Bu nedenle İskele Belediyesi’nin de önemi arıyor. Hizmet kalitesini artırarak vatandaşa hizmete devam elinizi daha da güçlendirecektir.





Sn. Niyazi Türkseven, Lefkoşa Türk Lisesi Astronomi Kulübü’nüz, Kantara'daki 2. Gözlem Kampını tamamlamış. Gençleri bu yaşlarda bilime yöneltmek oldukça güzel bir düşünce. Kolay gelsin, başarılar dileriz.

