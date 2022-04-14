Sn. Ersin Tatar, hükümet içinde bir gerginlik olduğu fotoğraflara yansıyor. Devletin başı olarak bu duruma bir el atmanızda fayda var. Bugünlerde küskünlük kimseye fayda sağlamaz.



Sn. Nazım Çavuşoğlu, pandeminin her geçen gün etkisini azaltmasına karşın okullarda maske ve test zorunluluğunun olması öğrenciler başta olmak üzere velileri de sıkıntıya sokuyor. Bu konuda acaba normale dönülecek diye soruluyor.



Sn. Ünal Üstel, bu aralar sizi pek medyada göremiyoruz. Herhalde İçişleri Bakanlığı’nda işler yoğun. Özellikle Belediyeler Reformu konusunda sizin düşünceniz ne?



Sn. Ahmet Latif, Belediyeler Reformu ile ilgili en az itiraz sizin bölgenizden olduğu dikkatlerden kaçmadı. Bunun sebebi nedir acaba? Belediyelerin küçük oluşu mu yoksa bölgenin rant acısından pek uygun olmayışı mı?



Sn. Şirin Zaimağaoğlu, Kültür Dairesi Müdürlüğü göreviniz hayırlısı olsun. Sizin gibi değerli bir öğretmenin Kültür Dairesi’ne önemli katkı sağlayacağından şüphemiz yok. Kolay gelsin.



Sn. Hasan Sertoğlu, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı olarak her zaman olduğu gibi hakemleri korumak adına sert bir üslupla bir basın açıklaması yaptınız. İnşallah gerekli mesajlar alınmıştır.

