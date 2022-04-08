Sn. Faiz Sucuoğlu, Belediyeler Reformu ile ilgili yasa tasarısının görüşülmesi sırasında gerek komitede gerekse Meclis dışında yaşanan gerginliği tasarıyla ilgili parti başkanlarının Salı günü bir araya gelme kararı alınması gerginliği bitirdi. Umarız bu toplantıda ortak yol bulunur.





Sn. Fikri Ataoğlu, son günlerde oldukça sessiz kaldığınız dikkatlerden kaçmıyor. Özellikle Belediyeler Reformu yasa tasarısı konusunda bu sessizliğinizin sebebi nedir?





Sn. Hasan Taçoy, geçtiğimiz hafta sonu yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında alınan işverene çalışan başına 500 TL prim desteği ile ilgili kimler yararlanacağı konusunda bir açıklama yapmanızda fayda var.





Sn. Kutlu Evren, Ekonomi Bakanlığı olarak ülkeye ithal edilen ürünler konusunda net bilgi sizde vardır. Acaba son üç ay içinde ithalatından en büyük düşüş yaşanan mal ne oldu? Akaryakıt olabilir mi?



Sn. Hayri Orçan, tarihi bir belediye olan Tatlısu Belediyesi’nin kapatılarak başka bir belediye altına girmesine bölge halkı izin vermeyecekmiş. Anlaşılan sizde eylemlere hazırlanıyorsunuz.





Sn. Koral Bozkurt, takımınız Mağusa Türk Gücü’nün kupa yarı final ilk maçında evinde Yenicami’ye yenilmesi camianızın moralini bozmuş olsa gerek. Ancak skor olarak ikinci maçta telafisi olacak bir skor olduğunu unutmamak lazım.

