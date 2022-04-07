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Sn. Faiz Sucuoğlu, önceki günkü Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında elektrik faturalarına yansıyan zamlarda indirime gidileceğini açıkladınız ancak Maliye Bakanı bunun 180 milyonluk bir kaynak yaratılmasıyla olabileceğini söyledi. Yani bunun anlamı zamlar geri alınmadı mı?
 
 
Sn. Zorlu Töre, dün Meclis önünde gün boyu devam eden eylemlerde kapıların zorlanması dikkatlerden kaçmadı. Acaba Meclis personelinde bir an eylemcilerin Meclis’e gireceği korkusu yaşandı mı?
 
 
Sn. Dursun Oğuz, Nisan ayının ilk günlerini yaşadığımız bugünlerde çiftçiler destek ödemlerinin ne olacağını sorguluyor? Özellikle hayvancıların silaj ve yeşil balya yapımına başladığı bugünlerde mazot desteği beklentileri büyük.
 
 
Sn. Ünal Üstel, Belediyeler Reformu kapsamında kapatılacak olacak belediyelerin bazılarının günlerdir Meclis önünde eylem yapmasına karşın İçişleri Bakanı olarak sizden ses çıkmaması oldukça dikkat çekici.
 
 
Sn. Halil Kasım, kapatılacak belediyeler arasında olan Serdarlı Belediyesi’nin yapılan eylemlerde ön planda olması gerekirken sesinizin soluğunuzun çıkmamasının sebebi nedir? Parti kararına saygı mı yoksa bekleyip görmek mi istiyorsunuz?
 
Sn. Hasan Sertoğlu, Bakanlar Kurulu tarafından Futbola 8,5 milyonluk mali destek verilmesi kararını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu miktar kulüplere nasıl verilecek? Herhalde başarı ve alt yapılara göre bir dağıtım mı olacak? Allah kolaylık versin.
 
 
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