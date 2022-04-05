Sn. Faiz Sucuoğlu, elektrik zammı konusunu bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısında yeniden değerlendireceğinizi açıkladınız. Umarız yapılan zam oranı düşürecek diye halkın karşısına çıkmazsınız. Zira halk artık alay edilmek istenmiyor.





Sn. Erhan Arıklı, sizin de değiniz gibi dünyada tek 3G teknolojisini kullanan ülke biz kalmış olabiliriz. İnşallah dediğiniz gibi kısa süre içerisinde 4,5 G teknolojisiyle tanışırız.





Sn. Ali Pilli, dün yapılan Kanserle ilgili basın toplantısında ülkede son yıllarda en fazla görülen kanser türünün kalın bağırsak kanseri olduğu açıklandı. Acaba bunun sebebi nedir? Yediğimiz, içtiklerimiz mi sağlıklı değil.



Sn. Hasan Yılmaz Işık, Tüketiciler Derneği olarak zamanlardan sonra halka çok doğru bir çağrı yaptınız. Ancak faturaların ödenmemesi sonrasında elektrik kesilmesi halinde onlara nasıl bir yardım yapacaksınız. Herhalde jeneratör takviyesi yapacaksınız.



Sn. Tufan Erhürman, muhalefet olarak yaptığınız sert eleştiriler hükümeti üzüyormuş. Herhalde bundan sonra onları üzmeyecek eleştiriler yapmanızı isteyecekler.



Sn. Mustafa Zurnacılar, dün itibariyle Yeni Boğaziçi Belediyesi olarak başlattığınız Meclis önünde oturma eyleminiz umarız kısa zaman içinde sonuç veriri. Bu arada hizmetlerin aksamamasına da dikkat etmekte fayda var.



