Sn. Faiz Sucuoğlu, hafta sonu yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında işverenlere prim desteği verilmesi kararı alınması olumlu bir adım. Ancak vatandaş hayatın ucuzlatılması yönünde adımlar atılmasını bekliyor…



Sn. Sunat Atun, Mart ayı elektrik faturasını gören vatandaşlar ya kalp kriz geçiriyor ya da sinir krizi geçiriyormuş. Bu konuda bir çalışma yapmanızda fayda var. Zira gerek işyeri sahipleri gerekse dar gelirli vatandaşlar bu faturaları zor öder.



Sn. Erhan Arıklı, limanlar sizin Bakanlığınızın sorumluluğu altında olduğuna göre serbest liman içinde yapılan rock konserinin izni acaba sizin tarafınızdan mı verildi?



Sn. Ahmet Beşerler, enişteniz Serkan Bulak’ın elim bir trafik kazasında hayatını kaybetmesi siz başta olmak üzere Polis teşkilatını derinden üzmüş. Allah rahmet eylesin. İyi insanlar erken gider sözü yine doğru çıktı…



Sn. Ceran Tunalı, Çetinkaya’nın süper lige geri dönüşü için artık hazırlıklara başlamışsınızdır herhalde. Efsanenin yeri her zaman Süper Lig’dir. Bu nedenle iyi bir kadro ile Süper Lig’de olmanız şart…



Sn. Ali Karavezirler, bölgenizdeki muhtarlar ve sivil toplum örgütlerine geride kalan 4 yılda yaptıklarınız ve bundan sonrası için yapacaklarınızı paylaştığınız toplantılarda genel izleniminiz ne oldu? Halk hizmetlerinizden memnun olsa gerek…

