Sn. Faiz Sucuoğlu, ülke olarak oldukça zor bir süreçten geçerken, hükümete gelerek Başbakan olmanız nedeniyle adeta 10 yaş ihtiyarladığınız dikkatlerden kaçmıyor. Allah kolaylık versin.





Sn. Fikri Ataoğlu, hükümette bakanlığı değişmeyen bir kişi olarak müdür ve müsteşar değişimi yapmanız tepkiye neden oluyor. Özellikle mali açıdan zor bir dönemden geçilirken görevden alıp yeni atamaların yapılması halkta tepkiye neden oluyor.





Sn. Dursun Oğuz, çiftçiler Mart ayında yaşanan aşırı soğuk havalar ve yetersiz yağışlardan dolayı arpa-buğday ekili arazilerin tane tutamayacağından yana dertli. Anlaşılan yine kuraklık kapıda.





Sn. Erhan Arıklı, ülke genelinde devam eden yol yapım çalışmalarında ilerlememelerin yavaş olmasının sebebi maddi kaynak akışının durması mı? Yoksa hava koşuları mı? Bizce hava koşulları oldukça müsait olan ülkemizde yıl 12 ay yol yapımı devam edebilir.



Sn. Hasan Öztaş, Geçitkale bölgesinde seçim çalışmaları erken başlamışa benziyor. Sizi yıpratmak için yapılan oyunlar bölge halkından gereken cevabı alacaktır. Ancak bundan sonra atacağınız adımlara çok daha fazla dikkat etmenizde fayda var.



Sn. Hasan Sertoğlu, Fenerbahçe Kulüp Başkanı Ali Koç’un Futbol Federasyonu’nu ziyaretinde acaba Fenerbahçe takımının ülkemizde maç yapama konusu görüşüldü mü?



