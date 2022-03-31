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Sn. Ali Pilli, son günlerde hızla artış gösteren Covid-19 vakaları ile ilgili Sağlık Bakanlığı olarak bir tedbir alma yoluna gidilecek mi? Zira dünyanın tersine bizde artış yaşanması oldukça düşündürücü.
 
Sn. Kutlu Evren, geçtiğimiz hafta petrolün dünya piyasasında 120 dolara çıkması nedeniyle zam yapılmasına karşın bu hafta 105 dolara kadar düşmesi sonrasında indirim neden yapılmadığı sorgulanıyor. Bizden iletmesi.
 
Sn. Sunat Atun, Maliye Bakanlığı olarak 150 milyon TL borçlanmaya gitmek için kaynak arayışınızda sadece 35 milyon TL bulabilmişsiniz. Anlaşılan devlete borç verecek kaynak kalmadı.
 
Sn. Hasan Taçoy, iddialara göre hükümet İhtiyat Sandığı Fonu’nda biriken 300 milyon TL’ye göz dikmiş. Umarız bu düşünce hayata geçmez. Çünkü çalışanlar bu paralarına güvenerek gelecek planları yapıyor.
 
Sn. Halis Üresin, yeni göreviniz hayırlısı olsun. Maliye Bakanlığı Genel Koordinatörlüğü görevini de layıkıyla yerine getireceğinize şüphemiz yok.
 
Sn. Yüksel Çelebi, Dikmen Belediyesi olarak Belediyeler Reformu kapsamında kapatılacak belediyeler arasında yer almanız nedeniyle isyan bayrağını çekmişsiniz. Ancak bunun için bölge halkını da arkanıza almanızda fayda var.
 
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