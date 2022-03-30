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Mesajınız Var
Sn. Faiz Sucuoğlu, dün Meclis İdari İşler Komitesi’nde görüşülmeye başlanan Belediyeler Reformu’nun geri çekilmesi için Meclis önünde birçok belediyenin katılımıyla eylem yapıldı. Acaba bu konuda geri adım söz konusu mu?
 
 
Sn. Hasan Taçoy, eski bir Ekonomi ve Enerji Bakanı olarak Kıb-Tek’te yaşanan maddi krizden sizin de sorumlu olduğunuz söyleniyor. Ancak hatırladığımız kadarıyla bundan iki yıl önce yaptığını açıklamalarda Kıb-Tek’in borçlu değil alacaklı olduğunu söylemiştiniz. O günden sonra ne değişti ki?
 
Sn. Nazım Çavuşoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde eğitim alan okullarımızın Türkiye’de katıldıkları spor faaliyetlerinde başarılı olmaları herhalde sizi de gururlandırmıştır. İyi ve karakterli gençler yetiştirmek için sportif faaliyetlere önem vermek gerek.
 
Sn. Fikri Ataoğlu, son günlerde gerek Avrupa’dan gerekse Türkiye’den birçok kafile Lefkoşa başta olmak üzere birçok bölgedeki tarihi yerlerimizi geziyorlarmış. Anlaşılan kış turizmi girişimleri meyve vermeye başladı.
 
Sn. Hüseyin Karavezirler, öncelikle geçmiş olsun diyoruz. Takımınızın Lefke deplasmanında bazı kendini bilmezler tarafından darp edilmeniz oldukça üzücü. Ancak dün Lefke kulübü camia adına sizden ve kulübünüz Cihangir’den özür diledi. Acaba bu yeterli mi?
 
Sn. Hasan Hüda Ecer, takımınız Galatasaray’da yönetimin ibra edilememesi sonrasında olağanüstü seçime gidilmesine karar verilerek seçim tarihi belirlendi. Sizce yeni başkan kim olur?
 
 
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