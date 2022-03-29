Sn. Ersin Tatar, geçmişte hemen hemen her gün yaptığınız doğadan manzara fotoğrafı paylaşımlarınızı haftada bire düşürmüşsünüz. Hayırdı yürüyüşlerden mi vazgeçtiniz? Yoksa tepkilerden dolayı azaltma kararı mı aldınız?





Sn. Ünal Üstel, dün Meclis Genel Kurulu’nda oldukça gerildiğiniz görüldü. Bu gerginlik sizin için pek iyi değil. İnşallah Belediyeler Reformu konusu sonuçlanana kadar sağlığınızı korumayı başarırsınız.



Sn. Sunat Atun, Türkiye’de mevkidaşınızla yaptığınız görüşmeler ve sonrasında yapılan komiteler sonucunda herhalde 2022-23 yılı Ekonomik ve Mali Protokolü şekillendirdiniz. Umarız acı reçeteler vatandaşa kesilmez.



Sn. Erhan Arıklı, talebiniz doğrultusunda 60 Ghz frekans bandı uygulamaya konuluyor. Ancak BTHK’nın da dile getirdiği gibi en iyi internet hizmeti Fiber Optik kabloyla yapılabilir. Buna yoğunlaşmanızda fayda var.



Sn. Mustafa Zurnacılar, başta bölgenizdeki sivil toplum kuruluşları olmak üzere bölge halkından Yeni Boğaziçi Belediyesi’nin kapatılmasına karşı destekler gün geçtikçe büyüyor. Ancak hükümet bu konuda kararlı olduğunu dile getiriyor.



Sn. Cenk Şeren, son 11 yılda çalıştırdığınız takımlarla 9 şampiyonluk yaşayarak önemli bir başarı elde ettiniz. Ancak sizin hedefinizin belediye başkanlığı olduğunu biliyoruz. Bu nedenle sportif başarılar sizin için bir araç olsa gerek.



