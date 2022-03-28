Sn. Faiz Sucuoğlu, hükümet olarak zorlu ekonomik koşullarda halkın yaşam koşullarını düzeltmeniz gerekirken yapılan zamlarla daha da zorlaştırmanız vatandaşların büyük ahını alıyor. Bizden iletmesi…



Sn. Kutlu Evren, elektrik kesintilerinin süresinin bir saatten bir buçuk saate çıktığı bildirildi. Hava sıcaklıklarının arttığı ve güneş panellerinin devreye girdiği bugünlerde halen daha üretim eksikliği mi yoksa başka bir sorun mudur kesintilerin sebebi?



Sn. Dursun Oğuz, hayvancıların en büyük ihtiyacı olan yem fiyatlarındaki astronomik artış nedeniyle birçok hayvancının iflas bayrağını çekmeye başladığı bildiriliyor. Bu nedenle hükümet olarak bir destek planı yapmanızda fayda var…



Sn. Tufan Erhürman, muhalefet partisi olarak sert bir muhalefet yapmaya başlamanız, hükümeti rahatsız etmeye başlamış. İnşallah bu politikanız sürekli olur…



Sn. Hasan Öztaş, 2 hafta erteleme nin sonrasında dün geleneksel Geçitkale Mart 9’u pikniğini gerçekleştirmişsiniz. Oldukça güzel bir havada yapılan bu etkinliğe katılım da iyi olmuştur herhalde…



Sn. Raif İlker Buran, Mart ayı başında açıkladığınız az yağmurlu bir Mart ayı beklentiniz yerinde bir tahmin oldu. Zira aşırı soğuk havalara rağmen yağış yeterli oranda olmadı…



