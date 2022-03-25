Sn. Ersin Tatar, Müteahhitler Birliği’nin düzenlediği ve sizin de katıldığınız panelde yaptığınız konuşmada söylediğiniz gibi Kuzey sahilinin en büyük şansızlığı Teknecik Santrali. Ancak unutmayalım ki çarpık yapılaşma bu bölgenin cazibesini kaybettirebilir.



Sn. Sunat Atun, her şeye zam yaparak bütçe açığını kapatmayı hedefliyorsunuz. Ancak unutmayın ki vatandaşın alım gücü artan fiyatlar nedeniyle düşecek. Bu nedenle de beklediğiniz vergi gelirini almanız mümkün olamayacaktır.



Sn. Dursun Oğuz, ülkede Mart yağmurlarının özellikle Mesarya bölgesinde yeterli olmaması ve soğuk havalardan dolayı kuraklık tehlikesi baş gösterdiği söyleniyor. Bu konuda tedbir almaya başlamanızda fayda var.



Sn. Ali Pilli, yeniden Sağlık Bakanlığı görevine başladığınız günlerde yaptığınız açıklamada Sağlık’ta atılım yılı olacağını ifade etmiştiniz. Ancak yılın ilk 3 ayı geride kalırken sağlıkta atılım değil gerileme yaşanıyor.





Sn. Mehmet Harmancı, sosyal medya hesabınızdan yaptığınız paylaşımda yapılacak Belediyeler Reformu’ndaki coğrafi düzenlemeyle Lefkoşa’nın en küçük yüz ölçümüne sahip belediye olacağını ve 20 milyon TL’nin üzerinde gelir kaybı olacağını söylediniz. Allah kolaylık versin.



Sn. Vural Köseoğlu, 30 yılı aşkın bir süredir futbolun içinde olan bir kişi olarak herhalde ilk kez 3 maç ceza aldınız. Acaba bu cezayı Mehmetçik takımıyla mı yoksa Ötüken takımıyla çekeceksiniz?

