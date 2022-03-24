Sn. Faiz Sucuoğlu, hükümet olarak ülkedeki kriz ortamından çıkış için üst akıl olarak niteleyeceğimiz üniversitelerdeki profesörlerden hiç görüş alışverişi yapılıyor mu? Zira ülkemizde çok değerli akademisyenler bulunuyor.





Sn. Kutlu Evren, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı olarak elektik kesintilerinin kısa sürede bitmesi için yapılması gerekenlerle ilgili bir çalışma başlatmış olduğunuzu ancak şu an için bu çalışmanın ülke için uygun olmadığını öğrendik. Kolay gelsin.





Sn. Sunat Atun, alkollü ürünlerin vergilerine okkalı zam yapma kararınız nedeniyle herhalde kulaklarınız çok çınlamıştır. Zira bu kadar yüksek zam sonrası fiyatlar uçacak.





Sn. Mustafa Naimoğluları, hafta sonu Kıbrıs Türk Hayvan Yetiştiricileri ve Üreticileri Birliği’nin gerçekleştireceği genel kurulda yönetime aday olmadığınızı öğrendik. Anlaşılan siz de artık boşa kürek çekmekten usandınız.



Sn. Gülşah Sanver Manavoğlu, bize ulaşan haberlere göre, partinizin ilerleyen günlerde yapılacak kurultayında parti içinden talep gelmesi durumunda parti başkanlığına aday olmayı düşünüyormuşsunuz. Hadi hayırlısı olsun diyelim.



Sn. Dimağ Çağıner, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı’nın milli havayolu açıklamasına yaptığınız değerlendirme çok anlamlı. Ülkede ekonomi bitmiş durumdayken bu gibi fantezi düşünceler nereden akıllarına geliyor değil mi?



