Sn. Sunat Atun, Kıb-Tek’in bu durma gelmesine kimler sebep olduysa bizce tespit edilerek yargı önüne çıkarılması şart. Ülkede artık bir şeylerin değişmesi gerek. Bu arada akaryakıtta da stokçuluk yapılması konusunda artık müdahale şart.



Sn. Hasan Taçoy, bu aralar sizi bakanlık koltuğunda göremiyorlarmış. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı yerlerde yeni atılımlar için çalışmalara hız vermişsiniz. Kolay gelsin.



Sn. Erhan Arıklı, önümüzdeki haftadan itibaren ülkede internet hızlarının iki kat artacağını açıkladınız. Acaba bu nasıl olabilir? Ülke geneline fiber kablo çekimi olmadıkça bu biraz zor gibi görünüyor.



Sn. Halil Kasım, Serdarlı Belediyesi olarak yapılması planlanan Belediyeler Reformu ile Kuzey Mesarya Belediyesi çatısı altına girecek olmanıza ne diyorsunuz? Bu konuda pek sesiniz çıkmadı.



Sn. Hasan Sertoğlu, son günlerde hakem hatalarından mağdur olan BTM Kulüpleri adeta isyan noktasında. Bu konuda MHK’nin atamalarında dikkatli olması şart.



Sn. Turgay Deniz, Ticaret Odası olarak ülkede yaşanan pahalılık konusunda bakanlıklarla birlikte hareket ederek hayatı ucuzlatmak için bir adım atmanız şart oldu.





