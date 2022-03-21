Sn. Faiz Sucuoğlu, geçtiğimiz gün Resmi Gazete’de yayınlanarak halkın bilgisine sunulan Belediyeler Reformu ile ilgili yasa tasarıları kapatılacak belediyelerin personelleri konusunda sıkıntı yaratacağa benziyor. Bu konuda taraflarla görüşerek son halini vermekte fayda var…



Sn. Hasan Taçoy, İçişleri Bakanlığı olarak yapılacak Belediyeler Reformu ile ilgili son rötuşları bizce tüm tarafları bir araya getirerek yapmakta fayda var. Zira ekonomik olarak zor bir dönemden geçen ülkemizin yapılacak reformla yeni işsizler yaratmaması gerek…



Sn. Kutlu Evren, ilerleyen günlerde ekonomide atılacak adımlar için geçtiğimiz gün ekonomik örgütlerle bir araya gelerek onlarında görüşlerini de almanız çok yerindeydi…



Sn. Oğuzhan Hasipoğlu, sizinde bölgeniz olan Mağusa Belediyesi için partinizden iki aday adayı yarışa hazırlanıyor. Acaba bu adaylardan hangisi sizce kazanma şansı yüksek?



Sn. Hasan Öztaş, büyük geçmiş olsun diyelim. Hafta sonu koronavirüse yakalandığınız için izole olmuşsunuz. İnşallah herhangi bir sıkıntı yaşamadan atlatırsınız…



Sn. Merve Çelebi, gerek bireysel gerekse milli takımla birlikte elde ettiğiniz şampiyonluklarla ülkemizin gururu olmaya devam ediyorsunuz. Bu başarılarınızın gençlere örnek olması dileğiyle…

